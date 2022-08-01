Он опубликовал видео, где с товарищами возвращается с боевого задания.

Лидер группы "Бубокс" Андрей Хлывнюк, который пошел защищать страну на позициях, показал видео, записанное со своими побратимами. На ролике видно, что мужчины куда-то едут. Как уточнил сам музыкант, они возвращаются с выполнения боевого задания.

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" пошутил, что они с товарищами возвращаются "с клубники".

"Едем уже с работы, с клубнички, едет наша бричка в ППД", - сказал артист.

Также он поблагодарил всех за поддержку и за донаты военнослужащим. Он отметил, что это очень мотивирует всех защитников.

"Спасибо, что вы с нами, нам в ямах гораздо теплее, когда знаешь, что вам не безразлично", - сказал певец.

Кроме того, лидер группы "Бумбокс" добавил, что на днях столкнулся с опасной ситуацией.

"Вчера, к сожалению, мы встретили на позиции нашу арту. Никому не хочется оказаться рядом с прилетами назад, когда тебе посреди поля нужно встречать крыло", - сказал Хлывнюк.

Напомним, Хлывнюк и Сенцов встретились на передовой.

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