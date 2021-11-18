Правоохранительные органы пока не нашли злоумышленника.

В США, в городе Мемфис, на входе в одну из пекарен неизвестный застрелил популярного рэпера Young Dolph. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, но злоумышленник успел скрыться.

Позже в сети появилось видео, на котором Young Dolph припарковался возле пекарни.

"Young Dolph говорит, что каждый раз, когда он едет домой, заезжает в Makedas Cookies", - говорилось в сообщении пекарни.

Отметим, что причина убийства рэпера пока неизвестна. Также у следствия пока нет версий, кто бы мог покушаться на его жизнь.

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36-летний Young Dolph родился в Чикаго, но позже переехал с семьей в Мемфис. Также известно, что в подростковом возрасте он торговал наркотиками, чтобы помочь своим близким. Жили они тогда достаточно бедно.

Но все изменилось в начале двухтысячных годов, когда Young Dolph начал записывать микстейпы. А его последний сольный альбом Rich Slave дебютировал на четвертой строчке чарта альбомов Billboard.

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Автор: Диана Могилевич