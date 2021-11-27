Стивену Сондхайму был 91 год.

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на его адвоката.

Сондхайму был 91 год.

Отмечается, что композитор умер на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери.

Стивен Сондхайм: чем он известен

Читайте такжеУмер народный артист Украины Аллин ВласенкоСтивен Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке.

Его считают одним из самых почитаемых театральных композиторов второй половины ХХ века.

Сондхайм автор 20 оригинальных мюзиклов, поставленных на Бродвее с 1954 по 2008 год, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" 1979 года и "В лес" 1987 года.

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Автор: Катерина Шварц