Противники вакцинации устраивают специальные встречи, где люди, которые не хотят прививаться, могут заразиться коронавирусом.

В Австрии один человек умер, а другие находятся в реанимации после посещения "коронавирусных вечеринок", где люди пытались заболеть COVID-19.

Об этом пишет Independent.

55-летний мужчина посетил одно из таких событий, когда был на севере Италии. Он заразился коронавирусом и скончался на прошлой неделе. По крайней мере трое других участников аналогичных вечеринок в альпийском регионе, включая ребенка, были госпитализированы также после заражения.

Из-за коронавирусных ограничений для работы и отдыха в Италии людям требуются специальные "зеленые пропуски", которые свидетельствуют, что человек привился или недавно переболел. В связи с этим в стране стали устраивать специальные "ковидные вечеринки", где люди, которые не хотят прививаться, могут заразиться коронавирусом.

Читайте такжеМальчик угостил одноклассников средством для труб: врачи рассказали о состоянии детей (видео)Эта практика также широко распространена в Австрии и Германии. Причем некоторые родители, выступающие против вакцинации, даже приводят на мероприятия своих детей.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела локдаун после начала вакцинации.

Итальянские власти также планируют усилить карантинные ограничения. В частности, сократить срок действия COVID-сертификатов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова