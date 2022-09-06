Артист до сих пор молчит о войне в Украине.

Украинский артист Олег Винник, который до полномасштабного вторжения России в Украину собирал стадионы на Родине, сейчас молчит о войне. Поговаривают, что находится в Германии на лечении, но сам он никак не комментирует свое поведение в такое непростое для Украины время.

При этом периодически в сети всплывают фото с артистом. В этот раз военнослужащиф ВСУ Роман Недзельский показал фото со счастливым Олегом Винником.

В кадре Винник позирует в джинсах и футболке, а его глаза скрывают темные очки. Он улыбается и показывает "класс".

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"Спасибо Вам, мои дорогие! Слава Украине! Вместе к Победе", – подписал фото Недзельский.

Отметим, Недзельский - не только военнослужащий ВСУ, но и супруг певицы Оксаны Билозир. С начала войны он вступил в рядв Вооруженных сил Украины, чтобы защищать нашу страну от российских захватчиков.

Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала о серьезной болезни Олега Винника.

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