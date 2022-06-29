Как известно, Максим Галкин открыто заявил о том, что Россия бомбит мирных украинцев, а Примадонна, хоть и не озвучивала ничего по этому поводу, мужа поддерживает.

Российский пропагандист Антон Красовский заверил, что в ближайшем времени планирует раскрыть всему миру якобы шокирующие подробности о величайшей артистке Алле Борисовне Пугачевой. Об этом пишут росСМИ.

Это неудивительно, ведь каждый день в России активно поливают грязью Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые уехали в Израиль. Первым на критику нарвался именно Галкин, который призвал остановить убийства мирных людей и прекратить войну. Также он заявил, что будет отдавать часть прибыли со своих концертов на помощь пострадавшим от полномасштабного вторжения России украинцам.

Из-за этого пропагандисты пошли "в наступление".

"Я слышал (фразу Пугачевой, - ред): "Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей", - сказал российский коллекционер, галерист и публицист Марат Гельман.

Данное высказывание прокомментировал путинский фанат, журналист Антон Красовский.

"Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что. Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал", - сказал Красовский.

Также рашист убежден, что надолго в Израиле Галкин и его семья не останутся и будут искать новую страну для проживания.

Ранее УНИАН рассказал как Максим Галкин поддерживает Украину и собрал все громкие высказывания российского комика.

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