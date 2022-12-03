Исполнительница презентовала песню с путинистом еще в апреле.

Украинская певица Anna Asti предала свою родину ради российской премии. Украинка получила награду в России "Лучший дуэт" за песню с путинистом Филиппом Киркоровым.

51-ая премия "Песня года" состоялась в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт". Так, номинацию "Дуэт года" получили украинская певица Anna Asti и известный приверженец Путина, российский исполнитель Филипп Киркоров.

Награду предательница получила за песню "Хобби" с Киркоровым, которую они презентовали в России 30 апреля, когда российские войска пытались захватить Украину.

Певица Anna Asti - что известно

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, родилась в Черкассах. Долгое время она была неотъемлемой частью популярного дуэта Artik & Asti. Позже девушка начала сольную карьеру.

По словам украинской блогерши Алины Шаманской, в первые дни войны исполнительница была в Украине и с родными пряталась в бомбоубежище.

Спустя какое-то время артистка уехала Россию, где продолжила выступать. Кроме того, она выпустила циничный клип с путинистом Киркоровым.

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