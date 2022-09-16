Рэпер выпустил первый антивоенный клип после возвращения в Россию.

Российский рэпер Оксимирон, который ранее осудил войну в Украине, вернулся в Россию и выпустил первый клип, снятый на антивоенную песню "Ойда".

В новой песне Оксимирон осуждает российскую эстраду, которая поддерживает преступный режим Кремля и убийственную войну в Украине.

"Где мой дом

Где мой старый дом

Колдуном проклятый старый дом

Он ходит ходуном

Под горою икает старый гном

Старым кадыком

Нас пугает ядерным грибом", - поет Оксимирон.

Также в песне есть такие слова "Нах*й стариков, что лакают кровь чужих сынов". Вероятно, рэпер имел ввиду президента РФ Владимира Путина, который и начал войну против Украины и пугает мир возможным применением ядерного оружия.

Напомним, в начале российского вторжения в украину Оксимирон уехал из РФ и выступал на благотворительных концертов в поддержку нашей страны. В конце августа прокуратура Москвы потребовала "в интересах РФ" признать экстремистскими песни рэпера.

Кроме того, еще 24 февраля в своих соцсетях Оксимирон опубликовал обращение с призывом остановить войну.

"Я сегодня не ограничусь словами о том, что я "за" мир и "против" войны, потому что на словах всегда все "за" мир и "против" войны". Однако, это не мешает вести захватнические войны. Я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Это катастрофа и преступление", - заявил рэпер.

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