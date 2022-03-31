Лидия не смогла сдержать своих эмоций, увидев коллег.

Украинская телеведущая Лидия Таран активно ведет информационную войну, дает интервью французским телеканалам и призывает весь мир остановить войну в Украине.

Так, звезда 1+1 пришла на эфир телеканала France 5, где рассказала о войне в нашей стране. Затем по видеосвязи к ней присоединились ее коллеги из Украины. Таран, увидев их, расплакалась.

"Я так рада вас видеть", - сказала телеведущая.

Также Таран добавила, что французы переживают за Украину. Они выходят на митинги, просят крупные компании выйти из российского рынка и требуют закрыть небо над Украиной.

Напомним, ранее ведущая 1+1 Маричка Падалко рассказала о муже-герое.

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