Телеведущая говорит, что разрушения есть, однако все они поправимы.

Известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук рассказала, что ее дом в пригороде Киева пострадал в результате наступления захватчиков. Там, где она проживает, проходили танковые бои. Жилье расположено между Бучей и Ирпенем. О последствиях Наталья рассказала в интервью "КП в Украине".

Мосейчук отметила, что в ее селе некоторые дома полностью разрушены. Однако дом звезды канала 1+1 подлежит восстановлению.

"Наш дом целым не остался. В нашем селе есть несколько разбомбленных домов, там были танковые бои. Мы, по сравнению с другими, еще обошлись небольшими потерями. Выбиты все окна, повреждена крыша, нет растений, все стесано снарядами, разбиты заборы. Но окна вставляются, крыша ремонтируется… Понемногу отстраиваем. Окна уже поставили", - рассказала Наталья.

Напомним, россияне напали на Наталью Мосейчук и съемочную группу 1+1 в Берлине.

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