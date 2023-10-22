Личная жизнь продюсера одного из самых известных украинских коллективов часто была темой №1.

Константин Меладзе хоть и реже появлялся на камеру, чем его знаменитый брат, но тем менее шоу-бизнес заполонили слухи о его любовницах. Все девушки или отрицали отношения, или просто отмалчивались

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов в новом выпуске своей программы на YouTube-канале рассказал, что все началось с появления трио "ВИА Гра" в 2002 году, когда к дуэту Надежды Мейхер и Алены Винницкой присоединилась Анна Седокова.

Именно ее назвали любовницей продюсера, несмотря на его официальный брак. Слухи подогрела вражда, которая возникла после ухода Седоковой из группы. По некоторым слухам, у певицы и продюсера были страстные отношения, пока в коллективе не появилась Вера Брежнева.

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Следующей фавориткой Константина Меладзе называли именно Брежневу. Пара скрывала свои отношения более 10 лет – за это время они неоднократно сходились и расходились. В 2015 году продюсер и певица все же узаконили свои отношения.

Кроме того, к списку любовниц Меладзе приписывают и Еву Бушмину, которая прорвалась на сцену с помощью проекта "Фабрика звезд", а позже попала в "ВИА Гру".

Следующей любовью именитого продюсера называли Эрику Герцег. Правда, в 2015 году Брежнева и Меладзе сыграли свадьбу. В 2020 году фанаты заметили, что у пары появились проблемы в отношениях и именно в этот период появляется песня "Родниковая вода", которую считают гимном расставания продюсера и Герцег.

После полномасштабного вторжения России в Украину появились слухи, что проблемы в браке Меладзе усугубились. Летом 2022 году стало известно об официальном разрыве отношений – Меладзе и Брежнева развелись.

А совсем недавно снова появились слухи о личной жизни Константина. В этот раз внимание привлекла 22-летняя София Тарасова.

Отношения Тарасовой и Меладзе - что известно

Спервые о романе продюсера с опытом и молодой певицы сообщил блогер Богдан Беспалов. По его словам, Меладзе и Тарасова вместе с 2021 года, когда девушка пришла в группу "ВИА Гра".

Кроме того, блогер считает, что именно Тарасова стала причиной развода Меладзе и Брежневой.

В свою очередь 22-летняя экс-"виагра" не сразу отреагировала на слухи, а когда все же решила сказать свое слово, то заверила, что у нее с продюсером лишь рабочие отношения.

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