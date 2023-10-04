После 24 февраля 2022 года он особо не изменился.

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе с 24 февраля 2022 года практически исчез из информационного пространства. Он крайне редко появляется в соцсетях, не рассказывает, где сейчас находится и молчит о полномасштабном российском вторжении.

Однако как бы он не прятался от общественности, скрыться от папарацци ему не удастся. Так, как сообщают российские Telegram-каналы, Меладзе заметили в Европе.

На опубликованном в сети снимке Меладзе сидит за столиком с сигаретой в руках. На фоне - швейцарские Альпы.

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Стоит отметить, что на снимке он один. Рядом с ним не было его супруги Веры Брежневой.

Позиция Меладзе по войне в Украине

Меладзе молчит о большой войне. Более того, он поставил на паузу свою творческую деятельность в России. Однако недавно стало известно, что он выпустил трек вместе с Софией Тарасовой, которая сейчас работает на рынок страны-агрессора.

Более того, ходили слухи, что Меладзе расстался с Брежневой из-за разных политических взглядов. Певица с первых дней осудила полномасштабное вторжение и уехала в Польшу, где помогала украинским беженцам.

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