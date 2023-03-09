Недавно артист отменил концерты.

Недавно украинский артист Андрей Данилко рассказал, что у него произошло кровоизлияние на фоне ларингита. В связи с этим ему пришлось отменить все запланированные концерты.

Он сдвинул европейский тур на два месяца. Сейчас же в его Instagram-блоге появился анонс концертов. Отмечается, что Данилко выступит в Майами, Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто и Сан-Франциско уже в апреле этого года.

Данный тур будет в поддержку Украины. На афише также есть надпись: "Украина победит".

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Кроме того, в команде артиста рассказали, что его лечение идет по плану, поэтому эти концерты обязательно состоятся.

"Хотим вам напомнить, что наш тур в Северную Америку состоится, как и планировалось. Лечение Андрея Данилко также идет по плану. И мы уже не можем дождаться встречи с вами", - говорится в посте.

Напомним, впервые о проблемах со здоровьем Данилко рассказал в феврале 2023 года. Он сказал, что его концерт в Неаполе был под угрозой срыва из-за ларингита.

"Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, отсутствия голоса и температуры. Но благодаря вашей поддержке и замечательному врачу концерт стал одним из самых горячих", - сказал тогда артист.

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