Певица всячески поддерживает президента РФ.

Российская певица Елена Ваенга должна была выступать в Израиле, но ее концерты перенесли на другие даты. Так как они пока неизвестны, есть вероятность, что концерты и вовсе отменили.

Об этом сообщила в Facebook активистка Анна Жарова.

"Всем причастным спасибо! У нас опять получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль!" - написала Анна.

Стоит отметить, что Елена Ваенга всячески поддерживает президента РФ Владимира Путина. В одном из интервью она сказала, что только его видит президентом России, и другого ей не надо.

"Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной", - говорила Ваенга.

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