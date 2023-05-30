Российская звезда активно выступает за путинскую кровавую политику еще с 2017 года.

Российскую певицу Ольгу Бузову бойкотировали в Израиле. Артистка, которая поддерживает кровавый путинский режим на протяжении последних шести лет, планировала дать там концерты.

Однако в Хайфе и Беэр-Шеве мероприятия были отменены уже после того, как билеты распродали. Об этом стало известно с сайта по продаже билетов. На данный момент в открытом доступе есть только билеты на концерт в Тель-Авиве, но его тоже могут отменить.

Украинская диаспора в Израиле сейчас способствует тому, чтобы концерты путинистов невозможно было провести. Касается это не только Бузовой, но и ее коллег - Киркорова, Лепса, Долиной и других.

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Что Ольга Бузова говорит о войне в Украине

Певица активно выступает в поддержку кровавой кремлевской политики. Из-за этого осенью 2022 года она попала в санкционный список СНБО. В это же время Бузова посещала временно оккупированный Донецк, где выступала для захватчиков и публично передала "гуманитарную помощь".

Уже в мае 2023 года Ольга отдыхала в Швейцарии. В отеле ее встретили украинцы и обратились к ней: "В Украине детей убивают, а здесь россияки стоят? Тебе, Бузова, показать кадры убитых детей и разбитых городов? Оля, подойди сюда. Чего ты боишься? Чего убегаешь? Сволочь". После этих слов артистка-путинистка сбежала.

Ранее УНИАН писал как из-за санкций обеднели Киркоров, Бузова и другие звезды-путинисты.

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