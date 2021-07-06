Джон Лоутон был фронтменом Uriah Heep в 1976-1979 годы – период пика популярности коллектива.

Британский рок-музыкант, бывший вокалист культовой группы Uriah Heep Джон Лоутон умер на 75 году жизни.

Соответствующее сообщение появилось на сайте группы. По опубликованной информации, музыкант умер 29 июня, но о его смерти стало известно только сейчас.

Утверждается, что музыкант, вопреки слухам, не страдал от серьезных болезней и умер спокойно, рядом со своей супругой.

Джон Лоутон был фронтменом Uriah Heep в 1976-1979 годы – период пика популярности коллектива. С ним были записаны альбомы Firefly, Innocent Victim, Fallen Angel, сборник Live in Europe '79. В начале нулевых принял участие в реюнионе группы.

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Помимо Uriah Heep Лоутон известен по сольному творчеству и группе Lucifer's Friend. Сотрудничал с известными музыкантами, такими как Роджер Гловер, Дэвид Ковердейл, Гленн Хьюз, Иэн Гиллан, Пол Джонс, Тони Эштон.

Напомним, в 2020 году умерли сразу два бывших участника из «классического состава» группы. 19 сентября после продолжительной борьбы с раком умер Ли Керслейк, а 4 ноября умер Кен Хенсли — автор главных хитов группы 1970-х годов.

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Автор: Дмитрий Захаров