Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля в возрасте 56 лет.

19 июля телеканал ТСН сообщил, что умерла Руслана Писанка - известная украинская актриса и телеведущая. На момент смерти звезде было 56 лет. Причиной смерти называют тяжелую болезнь, которую актриса скрывала.

Писанка известна своим выдающимся актерским талантом и умением вживаться в любые роли, а также мощной позитивной энергетикой.

Руслана Писанка: биография актрисы

Звезда родилась в 1965 году в Киеве. Её отец был талантливым телеоператором, а мать - инженером-связистом. Настоящая фамилия Русланы - Писанко.

В детстве будущая актриса посещала много творческих кружков. Руслана всегда имела полную фигуру, но комплексов не имела.

Я всегда принимала себя такой, какая есть... Всегда была пышечкой, но никто никогда этого не подчеркивал. Даже если и обращал внимание, я не тратила свои силы на такую ерунду. У меня были занятия поинтереснее - кружки, спорт, книжки, художественная школа, литературные вечера.

Ближе к выпускному Писанка решила стать актрисой. Она пыталась поступить в Щукинское училище в Москве, но приемная комиссия отказала ей из-за лишнего веса. После этого она поступила в Киевский государственный институт культуры на специальность режиссера.

В кино дебютировала в 1991, сыграв маленькую роль в фильме "Круиз, или Разводное путешествие". После этого регулярно снималась в кино. С 2000-ых начала принимать участие в разных телепроектах, таких как "Женский клуб", "Дизель шоу" и "Страна Советов". Вела прогноз погоды на нескольких телеканалах.

В 2006 году участвовала в украинском телепроекте от ТСН "Танцы со звёздами". А в 2008 году вела реалити-шоу "Служебный романс" совместно с Владимиром Зеленским. В 2010 году Писанка показала себя как певица, выступая на сцене в дуэте с эстрадным певцом Владимиром Гришко. Помимо Украины, Писанка снималась в кино в России, Польше и в Нидерландах.

После начала полномасштабной войны Руслана Писанка уехала в Германию, где у неё диагностировали тяжелую болезнь. Звезда начала лечение, а о болезни публично не сообщала. К сожалению, лечение не помогло и 19 июля Руслана умерла.

Личная жизнь Русланы Писанки

Писанка 5 лет жила в гражданском браке с телеоператором Иваном. После расставания долго скрывала личную жизнь. С 2012 года Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. Общих детей у пары нет, но Игорь имеет сына от предыдущего брака. О супруге Руслана всегда отзывалась с большой теплотой и говорила, что чувствует себя с ним счастливой.

Карьера Русланы Писанки: лучшие роли и режиссерские работы

Узнаваемость актриса получила после роли в эротической комедии "Несколько любовных историй", где много любовных сцен. Лишние килограммы не помешали ей блестяще справиться со своей ролью. После этого Писанка стала секс-символом и получила много предложений работы.

В 1995 году Руслана получила первую главную роль в фильме "Москаль-чародей" по пьесе Котляревского, который стал очень успешным. За эту роль получила престижную премию имени Александра Довженко. В фильме Руслана не только играла как актриса, но и красиво пела.

Следующей крупной ролью Русланы стала роль ведьмы в сериале "Огнем и мечом" польского режиссера Ежи Гофмана. На эту роль Писанку рекомендовал Богдан Ступка.

В 2001 году исполнила крупную роль в исторической фильме "Черная Рада". Её коллегами по фильму были именитые актеры Богдан Ступка, Александр Бондаренко и Михаил Поплавский. За эту роль Писанка получила орден Святого Владимира.

Запомнилась зрителям Руслана также по роли актрисы на базаре мюзикле "Сорочинская ярмарка". Её эпизод в фильме был коротким, но очень ярким.

Одна из ярких главных ролей кинодивы - роль писательницы Минны в картине "Такси для ангела". После этой работы Руслана исполнила роль матери главного героя в фильме "Душка" голландского режиссера.

В 2010 году Руслана исполнила эпизодическую роль в популярном сериале "Сваты". Она блестяще сыграла вожатую лагеря. В 2019 году зрители могли увидеть Писанку в популярной мелодраме "Крепостная".

В 2020 году Руслана Писанка исполнила главную роль патологоанатома Зои в детективном фильме "Филин". На эту роль звезда сама предложила свою кандидатуру, поскольку ей очень понравился характер героини.

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