Зрители запомнили его молодым красавцем из культовых кинолент.

11 июля 2022 года скончался 91-летний известный актер и народный артист Украины Юрий Мажуга. Причина смерти пока неизвестна.

"Трагическая новость: сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга… Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклях. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся", - сообщает пресс-служба Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Отметим, Юрий Мажуга практически всю свою жизнь посвятил театру. Он играл как трагические, так и комедийные роли. В любых амплуа он вызывал сильные эмоции у зрителей.

С 1956 года он начал сниматься в кино. Самыми известными его работами были "Вечера на хуторе возле Диканьки", "Казаки идут", "Святое семейство".

Известно, что после смерти близкой подруги и постоянной партнёрши по многим спектаклям Валерии Заклунной в 2017 году Юрий Мажуга фактически ушёл из театра русской драмы, отдав ему почти 65 лет жизни.

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