Украинский актер Виктор Раду умер. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Ему было 67 лет. Эту новость написал одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши на своей странице в Facebook.

"Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным работником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, с каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр. Театр осиротел без него..." - говорится в посте театра.

Что известно о Викторе Раду

Виктор Раду родился в Одессе. Имел два образования: в 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, а через 9 лет окончил еще Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности "Актер театра и кино".

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С 1987 года работал в Одесском театре юного зрителя. На сцене он сыграл во многих спектаклях, в том числе в "Ромео и Джульетта", "Кайдашева семья", "Вкус солнца" и многих других.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера Александра Крыжановского. Он умер от сердечного приступа и связанных с ним осложнений. Ему тоже было 67 лет.

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