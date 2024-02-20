Фото фейсбук Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши

Украинский актер Виктор Раду умер. Причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Ему было 67 лет. Эту новость написал одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши на своей странице в Facebook. 

"Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным работником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, с каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр. Театр осиротел без него..." - говорится в посте театра.

Скриншот поста Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши

Что известно о Викторе Раду

Виктор Раду родился в Одессе. Имел два образования: в 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, а через 9 лет окончил еще Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности "Актер театра и кино".

Видео дня

С 1987 года работал в Одесском театре юного зрителя. На сцене он сыграл во многих спектаклях, в том числе в "Ромео и Джульетта", "Кайдашева семья", "Вкус солнца" и многих других.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера Александра Крыжановского. Он умер от сердечного приступа и связанных с ним осложнений. Ему тоже было 67 лет. 

Вас также могут заинтересовать новости: