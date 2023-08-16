Даррену Кенту было всего 36 лет.

Умер британский актер Даррен Кент, сыгравший в сериале "Игра престолов". Ему было 36 лет, артист страдал от неизлечимой болезни кожи.

О смерти актера сообщили в агентстве Carey Dodd Associates. Кент скончался 11 августа, рядом с ним были его родители и друг.

"С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время", - указано в сообщении агентства.

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Сценарист и режиссер Джейн Галл также высказалась о смерти актера. Она отметила, что работала с ним много лет. По словам Галл, без Кента ее жизнь уже не будет прежней.

"Для меня было большой честью быть твоим другом и работать вместе с тобой над таким количеством проектов на протяжении многих лет. Жизнь без тебя не будет прежней. Я буду очень по тебе скучать. Покойся с миром, дорогой Даррен Кент", - написала она.

Что известно об актере Даррене Кенте

Актер страдал от редкого кожного заболевания, которое появилось у него в начале карьеры. Из-за этого Кент не мог долго находиться на солнце. Помимо этого, артист страдал от нескольких других хронических заболеваний, таких как остеопороз и артрит.

Первой значительной ролью Кента в кино стала работа в фильме ужасов "Зеркала", который вышел на экраны в 2008 году. Помимо этого, он снимался в фильмах "Солнечный мальчик", а также продюсировал корометражки "Вольный торговец" и "Ты меня знаешь".

Особую славу актеру принесла роль пастуха в сериале "Игра престолов". Он появился в эпизоде с Эмилией Кларк. Помимо этого, Кент снимался в фильмах и сериалах, таких как "Жители Ист-Энда", "Закон маршала", "Бесстыжие". А незадолго до смерти актер появился в кинокартине "Подземелья и драконы: честь среди воров".

Напомним, ранее стало известно о смерти российского циркача, который был учителем Пугачевой и Барского. Он отказывался от срочной операции, а потому у него остановилась печень.

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