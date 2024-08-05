Руслан Панчук показался в военной форме.

Украинский дизайнер Руслан Панчук стал на защиту страны. О решении пополнить ряды ВСУ мастер вышивки сообщил в своем Instagram.

В фотоблоге модельер опубликовал кадр в военной форме. Однако снимок он никак не подписал. В то же время в комментариях украинские знаменитости отреагировали на решение Руслана и начали писать слова поддержки для него. Речь идет об Эльвире Гасановой, Джамале, Наталье Каменской.

"Руслан, берегите себя! Ваши золотые руки – это гордость Украины! Я вами восхищаюсь!" - отметила одна из поклонниц мастера.

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К слову, Панчук стал популярным после победы Джамалы на "Евровидении-2016". Именно он создал для певицы вышивки на ее сценическом костюме. Мастер также успел поработать с известными дизайнерами Иваном Фроловым, Артемом Климчуком, Лилией Литковской, Олесей Кононовой.

Более того, он является автором вышивки на рубашке ручной работы Первой леди Украины Елены Зеленской. В ней жена президента появилась на Дне Независимости в 2023 году.

Напомним, ранее известный музыкант пополнил ряды ВСУ и объяснил, почему отказался служить в "Культурном десанте".

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