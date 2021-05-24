Куриленко показала фото / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала в Instagram пикантный снимок.
Девушка позировала перед фотографом с обнаженной грудью и воротником на шее. С помощью такого откровенно фото она, видимо, хотела пообщаться со своими поклонниками и спросила у них: "Что вы делаете на этих выходных?"
"Богиня", "Самая красивая женщина на земле", "Восторг", "Невероятная", - пишут фанаты в комментариях.
Куриленко показала фото / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Вас также могут заинтересовать новости:
- Похорошевшая Пугачева "взорвала" сеть новым фото
- Ольга Сумская рассказала о повторной свадьбе с мужем (видео)
- "Во многом виновата я": бывшая жена Андре Тана сделала заявление о разводе (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram