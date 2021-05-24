Ольга Куриленко периодически показывает пикантные фото.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала в Instagram пикантный снимок.

Девушка позировала перед фотографом с обнаженной грудью и воротником на шее. С помощью такого откровенно фото она, видимо, хотела пообщаться со своими поклонниками и спросила у них: "Что вы делаете на этих выходных?"

"Богиня", "Самая красивая женщина на земле", "Восторг", "Невероятная", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич