Скандального видео на странице блогерши уже нет.

Известная украинская блогерша-миллионник София Стужук попала в скандальную ситуацию, назвав себя "русской". Это произошло 16 февраля - в День народного единения. Праздник недавно учредил президент Владимир Зеленский.

Как пишет журнал "Глянец", Стужук, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах с подругой и детьми, разместила в "сторис" неожиданный текст.

"Осторожно, русские в Дубае", - написала она, демонстрируя свой шопинг с подругой в торговом центре крупнейшего города ОАЭ.

Впоследствии скандальная "сторис" исчезла со страницы Стужук, однако журналистам удалось сохранить ее.

Больше эту тему Стужук на своей странице не комментировала. Утром в четверг там появились новые кадры из поездки в Эмираты.

Как сообщал УНИАН, ранее София Стужук показала подписчикам своего нового парня. Также она призналась, что встретила его в ночном клубе, а утром проснулась в одной постели с ним.

Бывший муж Софии Стужук, тоже блогер, умер в 2020 году от осложнений коронавируса. У самой Софии – трое детей.