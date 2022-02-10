Известная украинская блогерша София Стужук раскрыла детали об отношениях с Андреем Шатырко.

Украинская блогерша-миллионница Стужук заявила, что у нее и участника шоу "Холостячка" Андрея Шатырко была только дружеская связь. Тем не менее, поклонники приписывали Стужук роман с блогером.

В интервью Маше Ефросининой София прокомментировала свои отношения.

София Стужук познакомилась Андреем Шатырко ещё до того, как потеряла мужа в 2021 году.

Андрей и Соня продолжительное время общались в Инстаграм, даже должны были работать над совместным проектом, но не получилось. После смерти Дмитрия Стужука София нашла в нем близкого человека и поддержку.

"Тогда мне была нужна поддержка, мужское плечо. Мы с ним иногда гуляли, разговаривали, он меня поддерживал. У нас было похожее мировоззрение", - рассказала София Стужук в Иинтервью Маше Ефросининой.

Несмотря на то, что Андрей и София неоднократно бывали вместе на отдыхе, и многодетная мама представила шоумена своим детям, Стужук утверждает - у них с Андреем исключительно дружеские отношения, а в совместных поездках он просто помогал ей с детьми.

"Он не мой типаж и я не его типаж. У нас были дружеские отношения, обоим было комфортно", - вспомнила София Стужук.

Блогерша говорит, что они с Андреем обсуждали это, и четко поговорили, что друг для друга они только друзья.

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