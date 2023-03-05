Пользователи сети резко поставили его на место.

Украинский стендап-комик Андрей Щегель сделал очередное заявление, которое возмутило сеть. В этот раз он заявил, что Instagram испортился, потому что там больше нет фотографий обнаженных женщин, а есть публикации о войне.

По его словам, ему грустно стало в этой соцсети. Он удалил из друзей многих девушек, которые говорят о войне.

"Грустная х*йня стала. Ты когда-то подписывался на тёлку, потому что у неё были регулярно фотки из спортзала, где она такая: "Моя жопа стала еще больше". А сейчас ты заходишь, а она такая: "Ааааа, под Харьковом умерли люди". Ну, отписка", - сказал Щегель.

Видео дня

Как отреагировала сеть

"Можешь под тату "крест" наколоть слово "репутация""

"Чел, окажи услугу. Не возвращайся, нам таких к*нченных в стране не надо"

"Дно социальной стремянки, стыдно просто. Надеюсь, в Украину ты не вернешься"

"Ну ты и кусок дерьма"

"Надеюсь, тебя радует такое внимание. Мерзкие слова. Интересно, а твоя мама до сих пор в Украине? Как ей жить с мыслью о том, что когда-то она могла сделать аборт, но пр**балась"

Как Щегель сбежал из Украины

В интервью Роману Скрыпину он заявил, что получил три повестки, однако на фронт не планировал идти. Поэтому он нашел способ, как выехать за границу. Там он "классно проводит время в комфортной психологической обстановке".

Он заявил, что получил разрешение на выезд в Турцию от министра культуры под предлогом того, что едет за границу собирать деньги для родной страны, ведь является артистом.

Вас также могут заинтересовать новости: