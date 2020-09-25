Актер празднует день рождение.

Голливудский актер и рэпер Уилл Смит празднует свое 52-летие. Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире.

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Интересно, что первая роль ему досталась в фильме "День в городе ангелов". Там он сыграл инвалида-попрошайку. Также он хорошо разбирается в математике. Вы знали, что он может собрать кубик Рубика за 55 секунд?

Барак Обама как-то заявил, что если бы о нем снимали фильм, то в главной роли он хотел бы видеть именно Уилла Смита. В ответ на это артист пошутил, что наибольшее сходство между ним и президентом - это размер ушей.

К слову, это первый рэпер, которого номинировали на "Оскар". Ежегодный заработок Смита составляет в среднем $30 млн.

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Автор: Диана Могилевич