Актер выразил готовность начать политическую карьеру.

Известный американский актер Уилл Смит не исключает, что на следующих выборах президента США он может выдвинуть свою кандидатуру.

Читайте такжеУиллу Смиту - 52: неизвестные факты об одном из самых высокооплачиваемых актеровО готовности начать политическую карьеру актер заявил изданию The Hollywood Reporter.

«У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии. Я точно сыграю свою роль - будет ли это актерский вклад, или - в какой-то момент карьеры - политический», - рассказал он.

Уилл Смит: чем известен актер

Американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель.

Номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми».

В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 миллионов долларов.

Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 миллионов долларов США каждый.

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Автор: Катерина Шварц