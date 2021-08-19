Певец страдал от буллинга.

Украинский певец MELOVIN рассказал, что в школьные годы он был жертвой буллинга. Все началось тогда когда он примерил на себя образ Верки Сердючки.

"Я всегда понимал, что буду артистом, а это порой бесило других. С буллингом я столкнулся в третьем классе, когда на новогоднем празднике примерил образ Верки Сердючки. С того момента все и началось. Мне кричали: "Почему ты идешь в мужской туалет", меня ловили в коридорах, бросали рюкзак, плевали в стакан с соком, выбрасывали вещи в окно. А я пропадал в кабинете музыки - это было то место, где я чувствовал себя в своей тарелке. Я убегал с математики, физики и шел играть на фортепиано. Я хотел быть певцом и жил своей мечтой, и это давало мне силы, потому что из-за буллинга я плакал очень много, просто навзрыд", - сказал певец.

Также он добавил, что долгое время ничего не рассказывал родителям, пока одноклассники не ударили его головой о стену. В результате чего MELOVIN попал в больницу.

"Но если бы не буллинг - я бы не сидел перед вами. У меня никогда не было желания бросить музыку, мне хотелось всем надрать зад и я это делал. Хочется, чтобы люди, которые сталкиваются с буллингом, знали, что несмотря ни на что, стоит достигать своей мечты", - поделился артист.

Читайте такжеНазревает скандал: Интер накануне Дня Независимости Украины покажет концерт Николая Баскова

Кроме того, MELOVIN вспомнил, как столкнулся с буллингом во время участия в Евровидении 2018 года. Артист отметил, что коллеги, известные артисты, которыми он восхищался, унижали его в социальных сетях, называли "катарактой", из-за линзы в глазу:

"Буллинга в профессиональной сфере было много. Для меня это изменило все, я решил, что не хочу влюбляться в артистов, знакомиться с ними, как людьми, лучше буду восхищаться их творчеством".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич