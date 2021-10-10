Самый близкий человек Дмитрия Кадная - его мама.

Украинский артист Дмитрий Каднай в шестом выпуске шоу "Танцы со звездами" признался в любви своей маме. Именно она его вдохновляет и всегда поддерживает.

Дмитрий рассказал, что они жили бедно. Мама могла десять лет ходить в одной и той же курточке, лишь бы у ее ребенка все было хорошо.

"Мама ходила в одной куртке лет 10. Она ее перекрашивала, это полностью стиралось, она снова красила ... И типа: "Мне все ок, все нормально, главное чтобы у вас все было хорошо". Все деньги в меня вкладывались, абсолютно. Чтобы я мог заниматься музыкой. Самопожертвование просто вау", - сказал Каднай.

Читайте также"Плюнул в лицо": украинский комик поссорился с бабушкойТакже он сказал, что очень любит свою маму. Для него самое главное - чтобы самый близкий человек в мире им гордился. После выступления Дмитрия на сцену выбежала его мама и поддержала сына.

Кто такой Дмитрий Каднай

Дмитрий Кадная - украинский артист, который в 2012 году вместе с Филиппом Коляденко основал группу KADNAY. Они - полуфиналисты национального отбора на Евровидение 2017 и финалисты отбора 2018. Двукратные лауреаты премии Золотая Жар-птица 2018, 2019 в номинации Инди. Группа уже выпустила один студийный альбом и 3 мини альбома.

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Автор: Диана Могилевич