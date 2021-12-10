Гражданская жена пострадавшего в аварии признает, что тот вышел на дорогу на красный свет, но считает, что Михайлюк превысил скорость.

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк, который недавно сбил пешехода, пытавшегося перебежать дорогу, не связывался с семьей потерпевшего.

Об этом сообщила гражданская жена 42-летнего Федора Медынского Анжела Шульга, пишет "Сегодня".

Она рассказала подробности того, что происходило перед аварией и сколько стоит лечение пострадавшего, который уже почти неделю находится в реанимации.

По словам Шульги, они с мужем работали в клининговой компании и в тот злополучный день занимались уборкой в спортивной школе на улице Бастионной.

"У Феди закончились сигареты, он спросил у охранника как пройти к ближайшему ночному магазину и пошел за ними. Я продолжала убирать как вдруг прибежал охранник и сказал, что моего мужа сбила машина. Когда я прибежала, то на месте увидела "скорую", Максима и два наряда полиции", – рассказала Анжела.

По ее словам, Федора сразу сделали три операции, которые длились с 5 утра и до 11 часов дня. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное тяжелое.

Также она пожаловалась на дорогостоящее лечение. По словам женщины, в день на лекарства может уйти от 1200 до 1500 гривень, а однажды ей пришлось заплатить сразу 2900.

"У него черепно-мозговая травма, перебито плечо и поставлена пластина, перебиты ребра, в легкое поставлен дренаж, перебит тазобедренный сустав, на правой ноге – открытый перелом. Врачи ждут, когда сойдет отечность, чтобы поставить там пластину. Самое страшное то, что шейный отдел позвоночника перебит в двух местах... Мне еще предстоит купить пластину для ноги мужа, цена которой 6 тысяч, а для шейного участка позвоночника потребуется потратить от 65 тысяч гривен до 90 тысяч гривень", - рассказала Шульга.

Также гражданская жена пострадавшего отметила, что Макс Михайлюк не связывался с ними.

"В субботу меня пустили к нему на 2 минуты. Он белый весь, речь протяжная, вся правая сторона перебита. Михайлюк с нами вообще не связывался. Если человек не считает нужным. Не по-человечески это. На месте ДТП он, Михайлюк, стоял спокойно. Я не увидела ни сожаления, ни другой реакции", - рассказала Анжела.

При этом она признала, что Медынский нарушил правила дорожного движения, попытавшись перейти дорогу на красный сигнал светофора.

"В то время на дороге не было машин. Но эта машина вылетела на большой скорости. Не 50! Федора зацепило, затем подкинуло, он упал на лобовое стекло и скатился", - считает Шульга.

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Как сообщал УНИАН, Макс Михайлюк попал в ДТП в Печерском районе Киева. По его словам, люди начали перебегать дорогу в неположенном месте, и он не успел среагировать. Он пытался притормозить, но было слишком поздно.

Напомним, Макс Михайлюк был главным героем десятого сезона реалити "Холостяк". В финале он выбрал Дашу Ульянову, но они расстались, так как девушка не смогла простить своему возлюбленному измену.

Позже Макс познакомился с моделью Дашей Хлистун. У них родилась дочь Адриана, а после родов молодые родители узаконили свои отношения.

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Автор: Виолетта Орлова