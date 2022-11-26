Илью Рыбальченко ранили в плечо. Сейчас он находится в больнице.

Участник первого сезона романтического реалити "Холостячка" Илья Рыбальченко с начала полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.

С 24 февраля в своем инста-блоге он делился буднями военных, но последние несколько недель перестал выходить на связь. Сейчас же он вновь "объявился" и сообщил, что получил ранение в плечо на юге Украины.

Также он обнародовал фотографию, сделанную на больничной койке. Заметно, что у него забинтовано плечо и часть грудной клетки. Рыбальченко отметил, что сейчас с ним все хорошо и передал привет освобожденному от захватчиков Херсону.

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Илья Рыбальченко: что о нем известно

Илья Рыбальченко решил найти свою любовь на проекте "Холостячка", главной героиней которого была Ксения Мишина. Однако актриса отказала мужчине из-за его слишком страстной натуры. Он неоднократно говорил о сексе и о том, что у него было много девушек.

Позже он принял участие в программе "Эксы", куда пришел вместе со своей бывшей девушкой с целью наладить их отношения. Но и там у него не сложилось. Девушка говорила, что Илья неоднократно ей изменял, а она устала это терпеть и прощать.

Напомним, ранее актер и разведчик Андрей Рымарук поделился ужасами войны.

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