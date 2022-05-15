По словам певицы, победа группы Kalush Orchestra была очевидной.

Украинская певица ROXOLANA прокомментировала победу группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

По ее словам, эта победа была абсолютно заслуженной благодаря классному выступлению, крутой песне "Stefania" и благодаря солидарности, которую нам высказывают другие страны.

"Я думаю, что Украина выиграла не только из-за нашей сложной ситуации и поддержки других стран, а, в первую очередь, потому что у наших участников есть очень классный контент. К тому же рэп – это сейчас очень популярное направление, он качает, его слушают во всем мире, несмотря на то, на каком языке он исполняется. Также в песне "Stefania" очень хитовый припев, и сама песня качественно сделана. Это свежо, это неординарно, это нетипично для Евровидения, что, на мой взгляд, сыграло нам в плюс", - сказала певица в комментарии УНИАН.

Также она добавила, что победа на Евровидении придаст украинцам больше сил для борьбы с российской агрессией.

"Я думаю, что победа, конечно, придаст нам всем больше сил и поддержит наш моральный дух. Мы уже ярко о себе заявили. Сейчас нам нужно думать о победе в войне, о том, что каждый из нас может сделать, чтобы приблизить ее. У нас есть на чем концентрироваться и над чем работать", - добавила певица.

Кроме того, ROXOLANA рассказала, видит ли у группы Kalush Orchestra потенциал стать европейскими или мировыми звездами после победы на конкурсе.

"Думаю, это не столько зависит от Евровидения, хотя, безусловно, конкурс дает огромный толчок, но это больше зависит от того, какой контент дальше делает победитель, какую пиар-кампанию имеет, насколько артист мотивирован подниматься выше. Я думаю, что ребята из Kalush Orchestra по своей натуре в хорошем понимании "видят цель, не видят препятствий", поэтому у них однозначно есть шансы стать большими звездами", - подытожила ROXOLANA.

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