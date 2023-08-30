Артист, который резко "переобулся" и встал на сторону Кремля, предпочитает нежиться на островах, но теперь его "райский отдых" может закончиться.

Поступок солиста группы "Звери" Романа Билыка, который внезапно поддержал войну против Украины, обрастает новым скандалом. Теперь артист рискует "загреметь" в санкционный список Евросоюза.

Расследователи из команды российского политика Алексея Навального выяснили, что у Ромы "Зверя" есть роскошная вилла на Канарских островах. Там он часто проводит время с семьей.

"Канарские острова, Тенерифе. Именно здесь Роман любит отдыхать, жить, проводить время с семьей и кататься на серфе. Это выглядит, согласитесь, куда лучше и приятнее кадров разрушенного путинской войной Донбасса. В 2019 году Рома "Зверь" купил здесь участок совсем недалеко от океана", - заявили расследователи.

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Они также выяснили, сколько может стоить вилла Билыка. Артист обзавелся недвижимостью на островах, но при этом стал путинистом и транслирует для своих фанов кремлевские нарративы, а потому едва ли он имеет право на отдых в ЕС, отметили расследователи.

"На цокольном этаже у Романа гараж. Ferrari и Bentley не видим. Зато есть великолепная терраса с бассейном и шезлонгами, навесом и уличной мебелью. Как здесь, наверное, приятно наслаждаться жарким испанским солнцем... Стоимость аналогичных вилл в этом районе - около полумиллиона евро", - добавили соратники Навального.

Мария Певчих, одна из журналисток команды оппозиционера, добавила, что Билык рискует потерять возможность нежиться на своей вилле. Артиста просят включить в санкционный список.

"Если решил поддерживать войну, публично покрывать путинские преступления, у этого будут последствия. Очень жаль, что Рома Зверь это сделал, правда. Особенно учитывая, что у него на Канарах есть замечательная вилла. Сегодня отправили заявления с просьбой включить его в санкции", - сообщила Певчих.

Что Билык говорит о войне

До полномасштабной войны РФ против Украины, артист, который провел несколько лет своей жизни в Мариуполе, отказывался от поездок на территорию временно оккупированного Крыма. После 24 февраля 2022 года на странице его группы в Instagram появился антивоенный пост.

Однако недавно Рома "Зверь" поддержал оккупантов. Он отправился на фронт, пел перед российскими военными и подыгрывал кремлевской пропаганде.

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