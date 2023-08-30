Поступок солиста группы "Звери" Романа Билыка, который внезапно поддержал войну против Украины, обрастает новым скандалом. Теперь артист рискует "загреметь" в санкционный список Евросоюза.
Расследователи из команды российского политика Алексея Навального выяснили, что у Ромы "Зверя" есть роскошная вилла на Канарских островах. Там он часто проводит время с семьей.
"Канарские острова, Тенерифе. Именно здесь Роман любит отдыхать, жить, проводить время с семьей и кататься на серфе. Это выглядит, согласитесь, куда лучше и приятнее кадров разрушенного путинской войной Донбасса. В 2019 году Рома "Зверь" купил здесь участок совсем недалеко от океана", - заявили расследователи.
Они также выяснили, сколько может стоить вилла Билыка. Артист обзавелся недвижимостью на островах, но при этом стал путинистом и транслирует для своих фанов кремлевские нарративы, а потому едва ли он имеет право на отдых в ЕС, отметили расследователи.
"На цокольном этаже у Романа гараж. Ferrari и Bentley не видим. Зато есть великолепная терраса с бассейном и шезлонгами, навесом и уличной мебелью. Как здесь, наверное, приятно наслаждаться жарким испанским солнцем... Стоимость аналогичных вилл в этом районе - около полумиллиона евро", - добавили соратники Навального.
Мария Певчих, одна из журналисток команды оппозиционера, добавила, что Билык рискует потерять возможность нежиться на своей вилле. Артиста просят включить в санкционный список.
"Если решил поддерживать войну, публично покрывать путинские преступления, у этого будут последствия. Очень жаль, что Рома Зверь это сделал, правда. Особенно учитывая, что у него на Канарах есть замечательная вилла. Сегодня отправили заявления с просьбой включить его в санкции", - сообщила Певчих.
Что Билык говорит о войне
До полномасштабной войны РФ против Украины, артист, который провел несколько лет своей жизни в Мариуполе, отказывался от поездок на территорию временно оккупированного Крыма. После 24 февраля 2022 года на странице его группы в Instagram появился антивоенный пост.
Однако недавно Рома "Зверь" поддержал оккупантов. Он отправился на фронт, пел перед российскими военными и подыгрывал кремлевской пропаганде.