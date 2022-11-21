Артист считает, что Украина, которая сейчас борется за свою свободу, ее все же получит. А вот россияне как были рабами, так ими и останутся.

Лидер известной украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка ответил о том, почему россиянам сложнее, чем украинцам. В интервью You-Tube-каналу "Радіо Єден" он сказал:

"Иногда мне в личные сообщения пишут фанаты. Я особенно в диалог не вступаю, но видно, что люди действительно страдают. Понятно, что Украина сейчас переживает трудные времена, но россиянам, я считаю, гораздо труднее сейчас есть и будет. У нас есть будущее, а у них нет будущего. Такая история".

Музыкант добавил, что до сих пор поддерживает контакт с некоторыми людьми из России, которые после 2014 года покинули территорию страны-агрессора. Скрипка добавил, что люди, покинувшие Родину, живут как потерянные.

"Я спрашиваю у этих людей: "Мы сейчас страдаем, наша Родина страдает, но у нас есть Родина и мы за нее боремся. А как тебе?" И человек говорит: "У меня нет Родины". И я примеряю на себя, как бы я так жил. Это очень сложно. Это люди без Родины. Мне сложно это представить", - объяснил артист.

Напомним, россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии.

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