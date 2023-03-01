По его словам, она уехала в Израиль не просто так.

Российский певец Бедрос Киркоров, который является отцом пропутинского артиста Филиппа Киркорова, заявил, что Алла Пугачева переехала в Израиль не из-за войны, а из-за болезни, которую она пытается скрывать от общественности.

В комментарии росСМИ он сказал, что Пугачева улетела в Израиль на лечение. Однако он не сообщил, от чего именно лечится Примадонна.

"Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение. Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело", - сказал Киркоров.

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Также росСМИ со ссылкой на знакомых Аллы Борисовны пишут, что она давно хотела уехать из России в Израиль. По словам инсайдеров, у Пугачевой уже давно все распланировано - сегодня она уехала, а завтра может вернуться.

"Я вот вам сейчас тоже скажу, что она уехала навсегда, а она возьмет завтра и приедет! Тут все просто: она захотела - приехала, захотела - уехала. И свои приезды Алла ни с кем не обсуждает", - добавил источник.

Примадонна переехала в Израиль

Российская певица Алла Пугачева в начале полномасштабного российского вторжения уехала с семьей в Израиль, где уже получила паспорт гражданина этой страны.

И хоть она открыто не говорит о войне, это делает ее супруг Максим Галкин, а она всячески его поддерживает.

К тому же музыкальный критик и друг Аллы Борисовны - Артемий Троицкий - говорил, что ее травят в РФ. Звезду уже лишили пенсии, и делается это не просто так.

Кроме того, Максима Галкина в РФ признали "иноагентом".

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