Неизвестные просят деньги на восстановление после болезни от имени актрисы.

Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич продолжает восстанавливаться после болезни. Впрочем, мошенники решили воспользоваться популярностью звезды и нажиться на ухудшении состояния ее здоровья.

Как сообщила Тышкевич в Instagram Stories, неизвестные мошенники создали фейковую страницу актрисы в TikTok и собирают деньги на ее "лечение" и восстановление.

Знакомые и поклонники прислали актрисе скриншоты переписки с мошенниками, которые выдают себя за Екатерину. Злоумышленники предлагают сделать денежный перевод на карту, номер которой они пришлют в личные сообщения.

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На фейковой странице Екатерины много русской музыки, поэтому ее поклонники заподозрили, что это обман. Звезда подчеркнула, что не ведет никаких сборов денег.

"Никаких сборов на лечение пока нет", - предупредила актриса.

Актриса также опубликовала скриншот переписки, где якобы она лично "просит" финансовой помощи и" благодарит " неравнодушных.

"Для этих людей в аду должен быть отдельный котел", - написала Тышкевич.

Болезнь Тышкевич

Актриса Екатерина Тышкевич страдает от постоянных головных болей. Она пыталась лечиться даже народной медициной, но это не давало результатов. В результате актриса решила уехать на Бали в надежде, что там ей станет лучше.

Недавно Тышкевич вернулась в Украину. В последнее время она находилась в Одессе. Неожиданно ей стало плохо, поэтому ее госпитализировали. Как оказалось, у нее сепсис. Причина неизвестна.

Муж звезды вышел на связь после ее госпитализации и рассказал, как она себя чувствует через неделю пребывания в реанимации. По словам Валентина, Кате становится лучше.

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