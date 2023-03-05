Певица назвала этих россиян предателями и негодяями.

Российская певица Маша Распутина некогда была популярной, особенно после записи песни "Чайная роза" с Филиппом Киркоровым, однако о ней быстро забыли.

Знаменитость разными способами пыталась о себе напомнить, но вернуть былую популярность ей все никак не удавалось. Поэтому она решила стать прислужницей диктатора Владимира Путина.

РосСМИ публикуют видео, на котором Распутина призывает расстреливать уехавших россиян.

Видео дня

"Всех предателей, негодяев, чужаков, которые оккупировали наши территории, предали за деньги, нужно расстреливать и на виселицу. Это мое заявление", - говорит Распутина.

Позиция Маши Распутиной по войне в Украине

Певица поддерживает преступный режим Кремля. Она уверена, что Россия достойна лучшего, несмотря на то, что это страна-террорист.

Однако и война ей не нравится. Но дело не в том, что ей жалко погибших детей, женщин, военных, а в том, что она не может посетить могилу матери в Украине.

Ранее она говорила, что каждый год приезжала в Украину на кладбище, а сейчас ей остается только молиться за свою маму.

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