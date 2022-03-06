Певица расплакалась из-за того, что ей не удалось уехать.

Трансгендерная певица Зи Фамелу, которая ранее выступала под псевдонимом Зианджа, а при рождении получила имя Борис Круглов, решила уехать из Украины, пока в стране идет война.

При этом девушку задержали на границе из-за смены пола. Так, она столкнулась с проблемами в документах. В паспорте указано, что Зи Фамелу - мужчина.

По закону Украины, в военное время мужчины не могут покидать территорию страны. А вот, что делать трансгендерам в данной ситуации - пока неизвестно.

"Я пытаюсь сделать что-то, чтобы мне помогли и вытащили отсюда. Мне здесь угрожает опасность! Меня называют здесь "Боречка". "Боречка, что же ты сюда пришел? Мы сейчас тебя возвращаем обратно". Я не знаю, что делать. Мне срочно нужна помощь, потому что здесь все настроены трансфобно и гомофобно", - сказала певица.

Кроме того, такую новость негативно восприняли и ее подписчики в Instagram. Многие удивились тому, что Зи Фамелу пытается сбежать из страны, а не идет защищать ее.

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