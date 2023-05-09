Музыканты попросили не забывать, на что способны добрые сердца.

Группа TVORCHI выпустила мощное видео в день начала Евровидения. Музыканты показали кадры с защитниками нашей страны и призвали людей открыть свои сердца для Украины.

"Какие бы сильными не были слова, их недостаточно, чтобы почувствовать по-настоящему. Потому что мы чувствуем сердцем. Любовь и боль, отчаяние и надежда, ужас и красота – все это умещается в одно человеческое сердце. Представьте, на что способны наши сердца вместе", - указано в описании к видео.

Ролик был опубликован на страницах TVORCHI и проекта Ukraine.ua в Instagram. Видео озвучил Джеффри Кенни, вокалист группы. Он подчеркнул важность поддержки Украины и дал отсылку к песне, с которой он и Андрей Гуцуляк будут выступать на Евровидении.

Видео дня

В комментариях фанаты желают TVORCHI победы на конкурсе. Также пользователи призывают артистов говорить о полномасштабной войне в Украине и напоминать миру о том, что происходит в нашей стране. Они пишут:

"У нас всех действительно сердца из стали"

"Поддерживаем Украину, болеем за вас на Евровидении"

"Молодцы, не прекращайте говорить о войне, это важно".

Шансы TVORCHI на Евровидении

8 мая букмекеры обновили ставки на победителя Евровидения. Победу пророчат не Украине. По мнению букмекеров, первое место займет Швеция.

Музыканты, которые представят нашу страну, ранее ответили, верят ли в свою победу на Евровидении. Они отметили, что куда важнее не конкурс. Самое главное, считают TVORCHI, победить на войне, которую против Украины развязала РФ.

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