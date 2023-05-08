Украинская группа выступит в гранд-финале 13 мая.

Уже 9 мая в Ливерпуле состоится первый полуфинал Евровидения-2023. Согласно правилам, представитель страны-победительницы прошлого года сразу проходит в финал, поэтому украинскую группу TVORCHI зрители увидят в гранд-финале 13 мая.

Сейчас артисты ответили, ожидают ли они своей победы на музыкальном конкурсе.

"Выигрываем мы или нет - это все равно будет здорово. Но важнейшая цель - это победить войну в Украине. Мы активно прилагаем максимальные усилия, как и все украинцы, чтобы ускорить наступление победы", - сказал участник музыкального коллектива Джеффри Кенни.

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Его коллега Андрей Гуцуляк добавил, что они сделают все, чтобы представить Украину на высшем уровне.

"Для нас важно выступить хорошо, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Мы уже показываем кое-что новое из Украины - электронную музыку. Я думаю, это прекрасно демонстрирует, какая Украина разная, как много в ней разных людей", - добавил Гуцуляк.

Напомним, согласно прогнозам букмекеров, Украина может занять третье место. На втором месте может быть Финляндия, а на первом - Швеция. Вероятно, в десятку лидеров войдут Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия.

Посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ на канале Суспільне Культура в хорошем качестве.

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