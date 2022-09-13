С чем именно будут связаны хирургические вмешательства актриса не уточнила.

Украинская актриса и певица Анна Тринчер, которая известна многим благодаря роли в сериале "Школа", поделилась печальными новостями. Она сообщила в своем Instagram-блоге, что после свадьбы планирует ложиться в больницу.

Известно, что бракосочетание Анны запланировано на 22 сентября. С чем именно связаны предстоящие хирургические вмешательства, Тринчер не сообщила.

Также она выразила беспокойство о том, что не сможет около двух месяцев работать.

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"Меня ждут две операции… Я понимаю, что два месяца будет очень сложно. И, честно, не знаю, как настроиться на это. Вся моя жизнь – это очень безумный темп. Я не представляю себя без работы, не помню себя без работы. Но когда есть операции, у тебя физически не получается так работать, как ты это делаешь каждый день", - сообщила своим подписчикам звезда.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за свадебного платья Анны Тринчер. Как сообщила сама знаменитость, она выбрала наряд желтого цвета. На нее набросились подписчики с пророчеством о разводе и неудачном браке. Жених Анны Александр Волошин тоже отметил, что ему не нравится это платье.

Также УНИАН писал, что Анна Тринчер надела прозрачное белье и показала, как готовится к свадьбе.

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