Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер показала пикантное фото в прозрачном нижнем белье. Она отметила, что готовится к предстоящей свадьбе не только морально, но и физически. Этим знаменитость намекнула на то, что тратит много времени и сил на то, чтобы подкачать свои формы.
Она также добавила, что и ее будущий муж Александр Волошин зря времени не тратит - он усиленно занимается спортом, чтобы в самый важный день в своей жизни.
Также звезда сериала "Школа" показала варианты обручальных колец, которые они присмотрели с женихом.
Отметим, что Тринчер нередко публикует свои откровенные снимки, поэтому публика уже привыкла к ее фотографиям в белье или прозрачной одежде.
Напомним, в последние несколько дней Анну Тринчер атакуют поклонники. Она поделилась фотографией фрагмента своего свадебного платья - наряд певица выбрала желтый. Поклонники просят Тринчер изменить выбор, так как желтый цвет - к разлуке. Сама знаменитость убеждена, что это ее идеальное платье, и менять она ничего не будет. Даже несмотря на то, что жениху желтое платье тоже не понравилось.
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