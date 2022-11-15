Анна Тринчер неоднократно рассказывала, что из-за войны у нее появились панические атаки. Они то учащаются, то пропадают.

Украинская певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер пожаловалась на панические атаки, которые участились на фоне стрессов. Недавно звезда даже показала несколько кадров, которые сделал ее муж Александр Волошин во время очередного приступа.

На видео видно, что девушка плачет, у нее трясутся руки, она не может успокоиться. Случилась паническая атака из-за того, что звезда забыла дома назальные капли.

"Мне казалось, что я умираю… При том, что это где-то 15 минут в таком состоянии", - поделилась Тринчер.

Видео дня

Она добавила, что в это время рядом был супруг, который пытался помочь. Анна какое-то время даже задыхалась. Неравнодушный прохожий помог девушке и сходил в аптеку, пока муж был рядом и пытался ее успокоить.

"Честно, саму себя жаль… Нам помог парень, который побежал за водой и каплями для носа, потому что именно поэтому я начала задыхаться", - написала знаменитость в stories.

Напомним, Тринчер в отчаянии рассказала о сложном периоде в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: