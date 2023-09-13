Иван Клименко объяснил, что он и его жена ведут довольно скромный образ жизни.

Музыкальный продюсер, основатель лейбла ENKO и звездный тренер нового сезона "Голосу країни" Иван Клименко признался, сколько тратит в месяц. В интервью Славе Демину артист рассказал, что ему нужно несколько тысяч долларов, эти средства идут, в частности, на оплату квартиры.

Клименко отметил, что если бы ему было нужно жить на меньшую сумму, то он бы без проблем это делал. По словам артиста, он и его жена ведут скромный образ жизни.

"Если надо было бы, то мог бы... Бывали разные периоды и во время ковида, и во время того, как началась полномасштабная война. Мы с женой ведем довольно скромный образ жизни. То есть мы арендуем ту же самую квартиру, которую мы арендовали 10 лет назад, у нас даже нет кровати мы спим на матрасе", - пояснил Клименко.

Продюсер также рассказал, что он мог бы приобрести собственное жилье, но не видит в этом необходимости. Кроме этого, Клименко арендует не только жилье для себя и жены. Артист платит за квартиру, в которой он позволяет жить людям, оказавшимся в трудных условиях, в частности переселенцам.

Единственное, чего бы хотел Клименко, это открытие высокотехнологичной студии. Однако на это нужны миллионы долларов. По словам артиста, он мечтает о студии мирового уровня, но пока денег на это нет.

Кто такой Иван Клименко

Продюсер работал с такими артистами как Джамала, Alyona Alyona, Jerry Heil, Надя Дорофеева и другие. Он придумал персонажа КилимМэна для группы Kalush Orchestra, а также написал трек "Стефанія". Также Клименко стал тренером нового "Голосу країни".

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, что на песенном конкурсе произошла стычка между тренерами. Клименко и Дорофеева спорили из-за участника шоу.

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