Артистка возмущена решением президента США.

Трансгендерная американская актриса и модель Хантер Шефер, наиболее известная по роли Джулс в сериале "Эйфория", получила новый паспорт, в котором ее записали как мужчину. Произошло это после нового указа президента США Дональда Трампа об отмене гендера, согласно которому в Америке признаются только два пола. Политик ввел обязательное использование термина "пол" в официальных документах.

26-летняя артистка еще в подростковом возрасте решила осуществить переход и начала принимать гормональные препараты. С тех пор во всех ее документах было указано, что она является женщиной. Недавно с Шефер произошел досадный инцидент, она потеряла свой паспорт, из-за чего была вынуждена получать новый. В документе указали, что актриса является мужчиной.

Хантер вышла на связь и прокомментировала инцидент в своем TikTok. Знаменитость отметила, что трансгендеры всегда существовали и будут существовать, а отметка в паспорте ничего не изменит. То, что в документах она записана как мужчина, не влияет на ее отношение к самой себе. Однако эта отметка несколько усложнит ей жизнь. Актриса возмущена политикой Трампа и послала новое правительство.

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"Я хочу сказать, что мне наплевать, что в моем паспорте поставили букву "м". Это на самом деле ничего не меняет ни во мне, ни в моем ощущении себя, но делает жизнь немного сложнее. Трансгендеры прекрасны. Мы никогда не прекратим существовать, и буква в паспорте этого не изменит. И к черту эту администрацию", - сказала звезда.

Отметим, что ранее высказыванием Трампа возмутилась певица Мадонна. Артистка раскритиковала президента в сети из-за того, что он назвал себя "королем". Исполнительница считает такое заявление главы государства абсурдным.

Напомним, ранее трансгендерная женщина впервые в истории стала моделью года. Алекс Консани совершила каминг-аут еще в 8 лет.

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