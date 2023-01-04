Артистка продолжает развлекать россиян, за что и "получает" в сети.

Недавно Таисия Повалий на концерте в России исполнила украинскую песню "Червона рута". Такой циничный поступок не остался без внимания - об этом высказалась и телеведушая Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram она заявила, то ей стыдно за поведение Повалий, аж до тошноты.

"Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить!" - написала Ефросинина.

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Стоит отметить, что "Червону руту" Повалий исполняет уже не впервые. Едва ли не на каждом концерте перед гражданами страны-террориста она пляшет и поет хит композитора Владимира Ивасюка.

Позииция Таисии Повалий по войне в Украине

Повалий родилась в Киевской области, однако строить карьеру и зарабатывать миллионы она решила в России. С начала полномасштабного вторжения она молчит о войне в Украине.

При этом она продолжает выступать на концертах в РФ и исполнять песни на украинском языке, за что ее неоднократно критиковали. В октябре 2022 года певица была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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