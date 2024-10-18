Семья решила насладиться временем вместе.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко поехала на отдых и показала, где именно проводит время с семьей.

Артистка отправилась в отпуск с мужем Арсеном Мирзояном и младшей дочерью Ниной. Звездная семья наслаждается отдыхом в городе Яремча.

Тоня решила опубликовать фото в своем Instagram. В частности, она позировала с любимым и дочкой на фоне живописных Карпат и горной реки.

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К слову, семья надела теплую одежду и шапки, ведь там уже достаточно прохладно. Однако это не мешало им весело проводить время, гулять по улочкам, бросаться желтыми листьями и дурачиться на камеру.

Кстати, свои осенние фотографии Матвиенко оставила без подписи.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи об измене мужу с известным певцом Романом Скорпионом. Она отметила, что такие мысли возникли у людей после их совместной песни "Я никому тебя не отдам". Но заверила, что в ее браке с Арсеном Мирзояном все хорошо.

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