Тоня Матвиенко отправилась на отдых / фото инстаграм Тони Матвиенко

Известная украинская певица Тоня Матвиенко поехала на отдых и показала, где именно проводит время с семьей.

Артистка отправилась в отпуск с мужем Арсеном Мирзояном и младшей дочерью Ниной. Звездная семья наслаждается отдыхом в городе Яремча.

Тоня решила опубликовать фото в своем Instagram. В частности, она позировала с любимым и дочкой на фоне живописных Карпат и горной реки.

Видео дня

К слову, семья надела теплую одежду и шапки, ведь там уже достаточно прохладно. Однако это не мешало им весело проводить время, гулять по улочкам, бросаться желтыми листьями и дурачиться на камеру.

Кстати, свои осенние фотографии Матвиенко оставила без подписи. 

Скриншот сторис Тони Матвиенко
Скриншот сторис Тони Матвиенко
Скриншот сторис Тони Матвиенко

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи об измене мужу с известным певцом Романом Скорпионом. Она отметила, что такие мысли возникли у людей после их совместной песни "Я никому тебя не отдам". Но заверила, что в ее браке с Арсеном Мирзояном все хорошо.

Вас также могут заинтересовать новости: