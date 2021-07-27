В качестве бонуса Том Хэнкс оставил на передней панели свой автограф.

Американский оскароносный актер, режиссер и продюсер Том Хэнкс выставил на аукцион свой раритетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 1980 года выпуска.

Торги проведет аукционный дом Bonhams 13 августа. Ожидаемая цена продажи автомобиля - $75-125 тысяч.

Внешне внедорожник выглядит аутентично, однако по заказу кинозвезды ключевые агрегаты в нем все же доработали или заменили.

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В частности, вместо рядной "шестерки" Toyota под капотом установлен более современный 4,3-литровый бензиновый двигатель General Motors L35 Vortec V6 2000 года выпуска мощностью 180 л.с. (4400 оборотов в минуту). Коробка передач также заменена на 5-скоростную "механику" от General Motors.

Авто получило усилители руля и тормозов, амортизаторы Old Man Emu и Emu и ступицы Warn с блокировкой. На машину установили внедорожные шины Toyo Open Country 31 x 10,50 R 15LT на хромированных дисках.

Изменения претерпел и салон легендарного внедорожника. Здесь спереди установили "спортивные" кресла от Porsche с высокой спинкой и электрорегулировками. "Родные" передние сидения идут в комплекте с автомобилем.

В автомобиле в добавок к заводской "печке" появился кондиционер. В авто установлена стереосистема Sony AM-FM с дополнительными динамиками сзади.

В качестве бонуса Том Хэнкс оставил на передней панели свой автограф.

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Автор: Александр Топчий