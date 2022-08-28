Одну из песен она посвятила погибшим на войне бойцам.

Украинская певица Тина Кароль выступила перед военными ВСУ, чтобы поддержать их боевой дух. После выступления они устроили совместную фотосессию.

Кароль вышла к военным в игривом платье с цветочным принтом. Также она нанесла легкий макияж, а яркую красную помаду заменила на нюдовую.

"Вы герои! Еще раз вам мои аплодисменты, мой поклон вам! Респект. Есть песня, которую я посвящаю тем, кого нет и всегда мы будем помнить тех, кого нет. Тех, кто отдал свое сердце, свою душу, свою жизнь. Эти люди, они всегда будут нас обогревать и вести за собой. Герои не умирают, никогда!" – сказала Тина Кароль перед своим выступлением.

Відео дня:

Отметим, ранее Кароль ездила по Европе и выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь Украине.

Напомним, ранее Тина Кароль резко высказалась о запрете российской музыки в Украине.

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