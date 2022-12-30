Украинская певица Тина Кароль поделилась в блоге результатами недавней фотосессии. Звезда позировала перед объективом в черном пальто. Образ она дополнила смелым вечерним макияжем и распущенными волосами, а стройность своих ног подчеркнула обувью на каблуке.
Смелые фотографии Кароль опубликовала в своем Telegram-блоге с краткой подписью: "Красное — это любовь, а черное — это печаль".
На снимках можно заметить, что певица выглядит очень уверенно и свежо. У нее прекрасная подтянутая форма, утонченные движения и загадочный взгляд.
Также звезда показала, как за кадром происходила фотосессия. Подписчики были в восторге от такой смелой и очень эффектной Тины.
Реакция соцсетей
- "Тина, это пожар!"
- "Тиночка великолепная как всегда!"
- "Ей нет равных! Это очень красиво!"
- "В этих фото, в глазах – ум, секс, нежность, сила духа"
Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась перед подписчиками своим плоским животиком.
Также УНИАН писал, что ранее Кароль удивила редкими кадрами с повзрослевшим сыном. Вениамин Огир отпраздновал Рождество 25 декабря вместе со своей мамой.