Певица снялась в роскошной фотосессии, продемонстрировав идеальные формы.

Украинская певица Тина Кароль поделилась в блоге результатами недавней фотосессии. Звезда позировала перед объективом в черном пальто. Образ она дополнила смелым вечерним макияжем и распущенными волосами, а стройность своих ног подчеркнула обувью на каблуке.

Смелые фотографии Кароль опубликовала в своем Telegram-блоге с краткой подписью: "Красное — это любовь, а черное — это печаль".

На снимках можно заметить, что певица выглядит очень уверенно и свежо. У нее прекрасная подтянутая форма, утонченные движения и загадочный взгляд.

Видео дня

Также звезда показала, как за кадром происходила фотосессия. Подписчики были в восторге от такой смелой и очень эффектной Тины.

Реакция соцсетей

"Тина, это пожар!"

"Тиночка великолепная как всегда!"

"Ей нет равных! Это очень красиво!"

"В этих фото, в глазах – ум, секс, нежность, сила духа"

Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась перед подписчиками своим плоским животиком.

Также УНИАН писал, что ранее Кароль удивила редкими кадрами с повзрослевшим сыном. Вениамин Огир отпраздновал Рождество 25 декабря вместе со своей мамой.

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